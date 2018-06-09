Первый этап реконструкции Южного подъезда к Ростову завершен



Первый этап реконструкции Южного подъезда к Ростову завершен. Часть федеральной трассы А-135 от М-4 «Дон» частично сдана.



По словам управления автомобильной магистрали Москва — Волгоград, работы производились в круглосуточном режиме в течение полутора лет. От второго до шестого километра дорога была расширена до шести-восьми полос. Кроме того, для избежания риска лобовых столкновений установлено металлическое ограждение.



Пропускная способность будущей дороги — 120 тысяч автомобилей в сутки.