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Первый этап реконструкции Южного подъезда к Ростову завершен

Первый этап реконструкции Южного подъезда к Ростову завершен
Первый этап реконструкции Южного подъезда к Ростову завершен. Часть федеральной трассы А-135 от М-4 «Дон» частично сдана.

По словам управления автомобильной магистрали Москва — Волгоград, работы производились в круглосуточном режиме в течение полутора лет. От второго до шестого километра дорога была расширена до шести-восьми полос. Кроме того, для избежания риска лобовых столкновений установлено металлическое ограждение.

Пропускная способность будущей дороги — 120 тысяч автомобилей в сутки.

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