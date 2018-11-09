Оставшимся без жилья погорельцам из села Чалтырь собирают гуманитарную помощь



В селе Чалтырь Мясниковского района организован сбор гуманитарной помощи для людей, оставшихся без жилья из-за крупного пожара.



После бедствия 33 человека остались без крыши над головой. Среди них — 12 детей, в том числе младенцы. Напомним, пожар произошёл в ночь на 13 ноября. Спасатели боролись с огнём более трёх часов. Во время ЧП никто не пострадал.



В администрации поселения сообщили, что людям нужны продукты долгосрочного хранения (например, крупы, макароны, чай) и бытовая химия. Всю необходимую одежду и даже пелёнки для деток смогли собрать менее чем за сутки. На призыв о помощи откликнулись благотворительные организации, церковь и, конечно, простые жители Мясниковского района.



Сейчас все погорельцы нашли временное пристанище. Кто-то пошёл жить к родственникам, кто-то — на съёмные квартиры. Арендаторы пока не требуют платы за жильё.



Всех, кто желает помочь, ждут в здании администрации Чалтырского сельского поселения по адресу: улица Мясникяна, 88. Даже самая маленькая помощь бесценна. Неизвестно, сколько ещё люди будут жить без собственного жилья. У многих из них пожар практически полностью уничтожил всё имущество.