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Оркестр Ростовской филармонии даст концерт под открытым небом в честь Дня города

Оркестр Ростовской филармонии даст концерт под открытым небом в честь Дня города
Музыкальный open-air пройдёт в Ростове в честь Дня города. Академический симфонический оркестр Ростовской филармонии выступит под открытым небом на площадке у публичной библиотеки.

Концерт состоится 15 сентября в 19 часов. В программе - мировые хиты симфонической музыки XX века: произведения Гершвина, Дворжака, Бернстайна и Уильямса.

Дирижировать оркестром будет Игорь Мокеров. Солисты оркестра - лауреаты международных конкурсов скрипач Владимир Филатов и пианистка Наталья Бобрышева.

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