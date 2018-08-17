Оркестр Ростовской филармонии даст концерт под открытым небом в честь Дня города
Музыкальный open-air пройдёт в Ростове в честь Дня города. Академический симфонический оркестр Ростовской филармонии выступит под открытым небом на площадке у публичной библиотеки.
Концерт состоится 15 сентября в 19 часов. В программе - мировые хиты симфонической музыки XX века: произведения Гершвина, Дворжака, Бернстайна и Уильямса.
Дирижировать оркестром будет Игорь Мокеров. Солисты оркестра - лауреаты международных конкурсов скрипач Владимир Филатов и пианистка Наталья Бобрышева.