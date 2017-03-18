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Ольга Бузова оскорбила новую возлюбленную её экс-супруга - модель из Ростовской области

Ольга Бузова оскорбила новую возлюбленную её экс-супруга - модель из Ростовской области

Известная ведущая Ольга Бузова оскорбила новую возлюбленную её бывшего супруга Дмитрия Тарасова – 22-летнюю Анастасию Костенко.

18 марта футболист отмечал свой 30-летний юбилей. На празднике спортсмен появился в сопровождении своей новой пассии уроженки города Сальска Ростовской области модели Анастасии Костенко. Однако не сам по себе этот факт вызвал гнев бывшей супруги Тарасова Ольги Бузовой. К слову, экс-супруга поздравила Тарасова с днём рождения в своём инстаграме, пожелав ему «…наконец, научиться ценить самые важные события в его жизни». Но позже, когда ведущая узнала о том, что на празднике бывшего мужа выступала её подруга певица Ханна, при чём не просто выступала, а мило держала новую избранницу футболиста за руку, вышла из себя.

Не скрывая эмоций, Ольга оставила запись на странице певице, в которой оскорбила Костенко, а Ханну назвала предательницей.
«Фу! Какая ты оказалась продажная! Не дай Бог тебе быть на моем месте. Держать за руку за бабки ростовскую ша…ву, которая увела мужа из семьи. На этом месте можешь быть и ты. Молодость не вечна. Бумеранг Аня. Бьет вдвойне. Позор тебе. Я думала ты другая!».

Напомним, Ольга Бузова и полузащитник «Локомотива»Дмитрий Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причины разрыва назывались измены футболиста.

Анастасия Костенко - обладательница титулов «Мисс Очарование», «Мисс Весна 2012», «Донская Красавица 2012». Девушка сотрудничала с «Имидж-Элит», пекинским агентством «Modern Models». Анастасия стала победительницей конкурса «Miss All Nation 2013» в Монголии.

В 2014 году Костенко получила титул «2-я Вице-Мисс Россия-2014». В качестве подарка она получила грант на обучение в любом из вузов мира.

На конкурсе «Мисс Россия 2014» Анастасия Костенко представляла Ростовскую область. Выступала от России на конкурсе «Мисс Мира 2014» в Лондоне, где по решению жюри вошла в Топ-25 (20 место).

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