Новый iPhone Xs продают в Ростове до официального старта продаж





В Ростове появились объявления о продаже нового iPhone Xs, в то время как официальные продажи начнутся в России только 28 сентября.



В ряде российских городов, в том числе в Ростове, телефон всемирно известного производителя можно купить уже сегодня. Объявления о продаже телефонов появились после старта продаж в Европе, Азии и Австралии. В донской столице цена модели Xs с минимальной памятью - 64 гигабайта - начинается от 142 000 рублей. Средняя стоимость Xs с 256 гигабайтами памяти составляет 205 000 рублей, Xs MAX на 256 гигабайт — 225 000 рублей, Xs MAX на 512 гигабайт — 240 000 рублей.



Отметим, что в Россию новые модели Apple до официального старта продаж попадают через профессиональных перекупщиков. Они закупают телефоны в Европе и перепродают их в России.



Напомним, 12 сентября компания Apple презентовала три новых модели - iPhone X, iPhone XS Max и iPhone XR.