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Новый iPhone Xs продают в Ростове до официального старта продаж

Новый iPhone Xs продают в Ростове до официального старта продаж

В Ростове появились объявления о продаже нового iPhone Xs, в то время как официальные продажи начнутся в России только 28 сентября.

В ряде российских городов, в том числе в Ростове, телефон всемирно известного производителя можно купить уже сегодня. Объявления о продаже телефонов появились после старта продаж в Европе, Азии и Австралии. В донской столице цена модели Xs с минимальной памятью - 64 гигабайта - начинается от 142 000 рублей. Средняя стоимость Xs с 256 гигабайтами памяти составляет 205 000 рублей, Xs MAX на 256 гигабайт — 225 000 рублей, Xs MAX на 512 гигабайт — 240 000 рублей.

Отметим, что в Россию новые модели Apple до официального старта продаж попадают через профессиональных перекупщиков. Они закупают телефоны в Европе и перепродают их в России.

Напомним, 12 сентября компания Apple презентовала три новых модели - iPhone X, iPhone XS Max и iPhone XR.

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