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На женщину, пытавшуюся задушить своего ребёнка, завели уголовное дело

На женщину, пытавшуюся задушить своего ребёнка, завели уголовное дело

Следственным отделом по городу Новошахтинску возбуждено дело на женщину, пытавшуюся задушить своего ребёнка.
Напомним, поражающий своей жестокостью случай произошёл в хуторе Нижнесоленом утром 18 февраля.
- 29-летняя жительница Родионово-Несветайского района подозревается в покушении на убийство, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

Как уже удалось установить следователям, раздражённая женщина попыталась подушкой и пуховым платком удушить свою годовалую дочь. Но ей помешали родственники, которые вовремя заметили происходящее и оттащили её от ребёнка. Малышке оказали первую помощь, затем вызвали «скорую» и полицию.

Горе-мать задержали. Ей предстоит пройти судебно-медицинские исследования. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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