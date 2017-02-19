На женщину, пытавшуюся задушить своего ребёнка, завели уголовное дело





Следственным отделом по городу Новошахтинску возбуждено дело на женщину, пытавшуюся задушить своего ребёнка.

Напомним, поражающий своей жестокостью случай произошёл в хуторе Нижнесоленом утром 18 февраля.

- 29-летняя жительница Родионово-Несветайского района подозревается в покушении на убийство, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.



Как уже удалось установить следователям, раздражённая женщина попыталась подушкой и пуховым платком удушить свою годовалую дочь. Но ей помешали родственники, которые вовремя заметили происходящее и оттащили её от ребёнка. Малышке оказали первую помощь, затем вызвали «скорую» и полицию.



Горе-мать задержали. Ей предстоит пройти судебно-медицинские исследования. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.