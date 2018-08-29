На закуски для VIP-персон во время матча «Ростов» - «Рубин» потратят 800 тысяч рублей





На «Ростов Арене» 31 августа состоится матч ФК «Ростов» - «Рубин». На игру проданы все билеты.



Во время матча заняты будут не только все трибуны, но и VIP-ложа. Её гости смогут не только наслаждаться прекрасным видом, всё поле - как на ладони, но и отведать изысканные закуски. На обслуживание VIP-болельщиков ФК «Ростов» потратит 800 тысяч рублей.



Соответствующую заявку клуб разместил на сайте госзакупок. При этом в технической документации не уточняется, какие именно блюда и напитки должны подавать элитным персонам. Однако вряд ли это будут бутерброды с докторской колбасой.



По контракту компания-подрядчик должна организовать стол с закусками и обслужить гостей, что называется «под ключ».



Напомним, для тех, кто не сидит в VIP-ложе, после матча будет организована работа шаттлов. Автобусы большой вместимости довезут фанатов от стадиона до центра города.