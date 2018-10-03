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На выходных в Ростове потеплеет на несколько градусов

На выходных в Ростове потеплеет на несколько градусов

После нескольких холодных дней в Ростов придёт небольшое потепление. На ближайшие выходные синоптики обещают в донской столице тёплую и солнечную погоду без осадков.

В субботу, 6 октября, температура днём поднимется до +15 градусов. К вечеру похолодает до +10. В воскресенье воздух прогреется до +19 градусов.

В течение двух дней в Ростове будет солнечно, а поднявшийся накануне холодный ветер стихнет.

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в донской столице потеплеет до +22…+23 градусов.

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