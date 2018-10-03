На выходных в Ростове потеплеет на несколько градусов





После нескольких холодных дней в Ростов придёт небольшое потепление. На ближайшие выходные синоптики обещают в донской столице тёплую и солнечную погоду без осадков.



В субботу, 6 октября, температура днём поднимется до +15 градусов. К вечеру похолодает до +10. В воскресенье воздух прогреется до +19 градусов.



В течение двух дней в Ростове будет солнечно, а поднявшийся накануне холодный ветер стихнет.



На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в донской столице потеплеет до +22…+23 градусов.