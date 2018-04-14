На время ЧМ фасад театра Горького в Ростове завесят баннером





Фасад знаменитого Ростовского театра драмы имени Горького скроют от глаз гостей донской столицы. Лицевую часть здания закроют огромным баннером.



Завешивать неприглядные строения уже стало фишкой ростовских властей. На этот раз чиновники решили спрятать уникальный образец театрального здания в стиле советского конструктивизма. Туристам, впервые попавшим в Ростов, конечно, интересней будет любоваться клеенкой с цветными картинками.



На Театральной площади в июне разместят фан-зону для болельщиков. Для её оформления изготовят порядка 1 000 баннеров. Несколько из них и закроют памятник архитектуры федерального значения, который охраняется ЮНЕСКО. На эти цели будет потрачено около 22 млн рублей.



Добавим, что в настоящее время ведётся реставрация здания. На работы было выделено

25 млн рублей. Подрядчик должен отреставрировать наружную и внутреннюю покраску здания, воссоздать штукатурную отделку, архитектурно-лепный декор, провести другие работы.



На время ЧМ-2018 реставрацию приостановят. Она возобновится сразу после мундиаля.



Отметим, что театр Горького - та достопримечательность, которой может гордиться Ростов-на-Дону. Такие крупные архитекторы, как Ле Корбюзье и Оскар Нимейер, называли его жемчужиной советской архитектуры.



Здание театра было построено в 1935 году. Проект разработали известные советские архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх. Внешним видом театр напоминает трактор. Первоначально он был облицован белым инкерманским камнем, а часть фасада - белым мрамором, пилястры при входах были выполнены из полированного лабрадора. Фасад здания украшен горельефами работы Сергея Королькова.