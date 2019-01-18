На содержание дорог Азова выделили более 9 млн рублей



На содержание дорог Азова выделили более 9 миллионов рублей. Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства через сайт госзакупок ищет подрядчика, который выполнит все работы. Максимальная цена контракта составляет 9 239 800 рублей. Источник финансирования – городской бюджет.



Согласно техзаданию исполнителю нужно в течение года следить за состоянием дорог в Азове. Победитель аукциона должен обслуживать 197 улиц. В его обязанности будет входить расчистка проезжей части от мусора, ямочный ремонт, уборка снега, льда, покос травы у обочин, устранение деформаций асфальта и многое другое.



Указывается, что во время проведения работ подрядчик не должен мешать дорожному движению.



Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 февраля. Исполнитель станет известен 9 февраля.