На ремонтные работы в резиденции правительства Ростовской области выделили ещё 4,3 млн рублей





В Ростове на ремонтные работы в резиденции правительства Ростовской области выделили 4,3 млн рублей.



Средства, выделяемые из областного бюджета, пойдут на ремонт усадьбы, расположенной на улице Евдокимова, 132. Здесь собираются выполнить выборочный капитальный ремонт, благоустроить тротуар, уложить плитку и отремонтировать цокольный этаж в здании. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.



Напомним, в марте этого года на ремонт правительственной резиденции уже выделяли более 32 млн рублей, в 2016-м на эти цели было потрачено 18 млн рублей. Тогда контракт включал работы по благоустройству прилегающей территории, облицовке из мраморных плит, замене паркета и другие.