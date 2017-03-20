На ремонт резиденции правительства в Ростове потратят 32,5 млн. рублей





На ремонт резиденции правительства в Ростове потратят 32,5 млн. рублей. Сама усадьба находится на улице Евдокимова, 132. Подрядчика ищет через сайт госзакупок областная служба эксплуатации административных зданий.



Деньги на капитальный ремонт и обустройство территории выделены из бюджета Ростовской области. Городские власти не поскупились на средства и хотят, чтобы все было сделано на высшем уровне.



Победителю розыгрыша нужно будет предусмотреть системы наружного видеонаблюдения, охранную сигнализацию. Он должен будет установить штучные розетки, уложить ковровые покрытия, плинтуса, паркет из березы, дуба, ясеня и клена. Необходимо будет отремонтировать облицовку из мраморных плит, а после вывезти весь строительный мусор.



Напомним, деньги на ремонт резиденции в последний раз выделяли в апреле 2016 года. Тогда на благоустройство усадьбы потратили 17 млн. руб.