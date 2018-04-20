На фейерверк на День Победы в Ростове потратят 500 тысяч рублей



На салют, приуроченный Дню Победы в Ростове-на-Дону потратят 500 тысяч рублей. Управление культуры через сайт госзакупок ищет подрядчика, который вечером 9 мая запустит в небо фейерверк.



Согласно технической документации, в небе над Театральной площадью раскинутся «серебряные хвосты, переходящие в серебряные пальмы с красными пионами», «красный хвост, серебряная хризантема с красной серединой», «серебряная мерцающая мина, золотая ива с красными звездами», а также «хризантемы белые с переходом в красные, зеленые, желтые звезды».



Указано, салют начнется в 22.00 и должен длиться не менее 9 минут. Всего планируется запустить в небо порядка тысячи выстрелов.