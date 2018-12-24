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На Дону разыскивают девушку, почти год назад пропавшую в Чеченской Республике

На Дону разыскивают девушку, почти год назад пропавшую в Чеченской Республике
В Ростовской области разыскивают 25-летнюю девушку, которая почти год назад пропала в городе Грозном.

По факту исчезновения Залины Джабраиловой возбуждено уголовное дело. О ней нет никаких вестей с 20 января 2018 года. В тот день чеченка находилась в гостях у сестры на улице Старосунженской. Примерно в 18:30 она вышла из квартиры. Залина позвонила сестре и сказала, что скоро вернётся. Она не взяла с собой ни паспорт, ни какие-либо вещи. Больше о ней ничего не слышали.

Девушка родилась в городе Урус-Мартан. Её рост - около 170 сантиметров, у нее плотное телосложение, прямые волосы, перекрашенные в светлый цвет, тёмные глаза и пухлые губы.

В день исчезновения на ней были коричневый хиджаб (длинное платье с воротником и длинным рукавом), на голове — чёрный платок. На ногах были надеты тапочки без шнурков из джинсовой ткани с белой подошвой. При себе имела чёрную дамскую сумочку с длинным ремешком.

В Чеченской Республике следователи не смогли разыскать пропавшую, поэтому они предполагают, что она могла выехать в другой регион.

Всех, кто располагает любыми сведениями о местонахождении Залины Джабраиловой, просят позвонить по телефону: 8-871-262-41-11.

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