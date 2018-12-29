На Дону пройдёт митинг против присоединения Аксая к Ростову





В Аксае пройдёт митинг против объединения города с Ростовом. Организуют акцию протеста казаки Аксайского юрта.



Мероприятие запланировано на 8 января. Оно пройдёт у здания администрации Аксайского района.

- Слияние сельского района с областным центром принесет жителям только проблемы: увеличатся налоги, вырастет ОСАГО, прекратит развиваться сельское хозяйство, всем предприятиям и жителям придется менять документы в связи со сменой адреса, - считают организаторы митинга. - Но самое главное - это то, что аксайская земля утратит свою самобытность.



Для участников акции будут организованы автобусы, которые доставят их в Аксай из посёлков Рассвет, Октябрьский, Щепкино, хутора Ленина, станицы Грушевской.