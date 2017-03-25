На Дону ожидается резкое ухудшение погоды: дождь с мокрым снегом и сильный ветер

Непогода разгуляется в Ростовской области 28-30 марта.







В Ростовской области в ближайшие два дня, с 28 по 30 марта, произойдёт резкое ухудшение погоды.



По информации Ростовского Гидрометцентра, на всей территории области утром 28 марта прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с и до 21-26 м/с днём. В большинстве районов пройдёт дождь с мокрым снегом. 28 и 30 марта возможны сильные осадки. На дорогах в северной части региона ухудшение видимости в тумане и при осадках до 500-1000 метров, сильный боковой ветер, гололед.



Из-за сильного ветра 28 марта в устье Дона и Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон. Уровень воды достигнет максимальных значений у Азова, Ростова-на-Дону и Аксая. Уровень моря в Таганрогском заливе у Таганрога достигнет и превысит отметку неблагоприятных явлений. Синоптики сообщают, что ухудшение погоды связано с влиянием глубокого циклона.

- Существует вероятность нарушений электроснабжения потребителей, жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектов, повреждения крыш домов и слабо закреплённых конструкций, нарушений в работе всех видов транспорта, - отмечают в донском управлении МЧС.



На дорогах области могут образоваться заторы из-за тумана и гололедицы, а также ДТП причиной которых они могут стать. Спасатели просят жителей Дона соблюдать меры предосторожности.