На Берлинале провели акцию поддержки ростовчанина Серебренникова



На Берлинском кинофествиле провели акцию поддержки ростовчанина Серебренникова. На красную ковровую дорожку немецкая актриса Франциска Петри вышла с бумажным пакетом на голове с фотографией Кирилла и майке с надписью на английском языке: «Я вынужден остаться дома». Ее идею поддержал директор фестиваля Дитер Косслик.



Отметим, что ростовчанина, обвиняемого в растрате бюджетных средств, задержали 22 августа 2017 года. Пока идет следствие, худрук «Седьмой студии» помещен под домашний арест. Недавно в семье Серебренниковых случилась страшная потеря: мать Кирилла – Ирина Литвин скончалась от тяжелой болезни. Кирилл присутствовал на кремации матери в донской столице, несмотря на предписание суда.