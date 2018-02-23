Авторизация

Регистрация


  • USD 56.76
  • EUR 69.63
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Берлинале провели акцию поддержки ростовчанина Серебренникова

На Берлинале провели акцию поддержки ростовчанина Серебренникова
На Берлинском кинофествиле провели акцию поддержки ростовчанина Серебренникова. На красную ковровую дорожку немецкая актриса Франциска Петри вышла с бумажным пакетом на голове с фотографией Кирилла и майке с надписью на английском языке: «Я вынужден остаться дома». Ее идею поддержал директор фестиваля Дитер Косслик.

Отметим, что ростовчанина, обвиняемого в растрате бюджетных средств, задержали 22 августа 2017 года. Пока идет следствие, худрук «Седьмой студии» помещен под домашний арест. Недавно в семье Серебренниковых случилась страшная потеря: мать Кирилла – Ирина Литвин скончалась от тяжелой болезни. Кирилл присутствовал на кремации матери в донской столице, несмотря на предписание суда.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.