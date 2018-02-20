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Мороз и метель ожидаются в ближайшие дни в Ростовской области

Мороз и метель ожидаются в ближайшие дни в Ростовской области
Мороз и метель ожидаются в ближайшие дни в Ростовской области. Главное управление МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий с 23 по 27 февраля.

По данным Ростовгидрометцентра, 23 и 24 февраля на Дону будет идти сильный снег. На дорогах гололедица при порывах ветра до 15-20 метров в секунду. Из-за снегопада ожидается плохая видимость на дорогах. Температура воздуха ночью до -10 градусов, днем столбики покажут до -6 градусов.

В Ростове-на-Дону в этот период также будет идти снег с порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет до – 10 градусов, днем столбики покажут от -3 до -6 градусов.

В период с 25 по 27 февраля температура воздуха опуститься до максимальной отметки - 28 градусов, днем 16 градусов со знаком минус. Ветер ослабеет до 6-11 метров в секунду, осадки прекратятся.

Водителям рекомендуют воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. На дорогах следует соблюдать скоростной режим и не мешать снегоуборочной технике и городскому транспорту.

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