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Молодого парня с амфетамином задержали в Ростове

Молодого парня с амфетамином задержали в Ростове

22-летнего парня с амфетамином задержали в Ростове. 20 марта странный молодой человек привлек внимание патрульных в Пролетарском районе города.

У задержанного нашли полимерный пакет с синтетическим наркотиком. То, что это именно амфетамин, определило позже лабораторное исследование. Пакет весил больше 10 грамм, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На ростовчанина завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Его заключили под стражу. Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.

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