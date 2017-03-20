Молодого парня с амфетамином задержали в Ростове





22-летнего парня с амфетамином задержали в Ростове. 20 марта странный молодой человек привлек внимание патрульных в Пролетарском районе города.



У задержанного нашли полимерный пакет с синтетическим наркотиком. То, что это именно амфетамин, определило позже лабораторное исследование. Пакет весил больше 10 грамм, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



На ростовчанина завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Его заключили под стражу. Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.