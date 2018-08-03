Мэрия Ростова не смогла вернуть земельный участок под рынком «Темерник»



Администрация Ростова не смогла добиться расторжения договора аренды земельного участка под рынком «Темерник».

7 августа арбитражный суд Ростовской области вынес решение по иску департамента имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) к ООО «Темерник». Департамент обратился в суд с требованием вернуть участок площадью 1,6 га на улице Лелюшенко (рынок «Восточный»). Данная площадь была сдана в аренду в 2000 году на 49 лет.



Суд в удовлетворении требований отказал.



Напомним, что причиной расторжения договора аренды в администрации назвали не выполнение условий соглашения. Участок предоставлялся в аренду при условии возведения на нём капитальных строений. Однако на территории так и не было ничего построено. Арендатора обязали застроить участок до 9 декабря 2017 года. Но и к этому сроку капитальные постройки не появились. Тогда ростовская мэрия обратилась в суд.



В суде ответчик сообщил, что строительство капитальных объектов было запланировано. Но работы встали из-за того, что не удалось достичь согласия с другими собственниками.



Напомним, в октябре 2017 года на рынке Темерник произошёл крупный пожар. Огонь повредил 6 тысяч квадратных метров торговых площадей. А в январе 2018 года на территории рынка демонтировали порядка 90 ларьков, которые были возведены незаконно. Их собственников так и не удалось найти.