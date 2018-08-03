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Мэрия Ростова не смогла вернуть земельный участок под рынком «Темерник»

Мэрия Ростова не смогла вернуть земельный участок под рынком «Темерник»
Администрация Ростова не смогла добиться расторжения договора аренды земельного участка под рынком «Темерник».
7 августа арбитражный суд Ростовской области вынес решение по иску департамента имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) к ООО «Темерник». Департамент обратился в суд с требованием вернуть участок площадью 1,6 га на улице Лелюшенко (рынок «Восточный»). Данная площадь была сдана в аренду в 2000 году на 49 лет.

Суд в удовлетворении требований отказал.

Напомним, что причиной расторжения договора аренды в администрации назвали не выполнение условий соглашения. Участок предоставлялся в аренду при условии возведения на нём капитальных строений. Однако на территории так и не было ничего построено. Арендатора обязали застроить участок до 9 декабря 2017 года. Но и к этому сроку капитальные постройки не появились. Тогда ростовская мэрия обратилась в суд.

В суде ответчик сообщил, что строительство капитальных объектов было запланировано. Но работы встали из-за того, что не удалось достичь согласия с другими собственниками.

Напомним, в октябре 2017 года на рынке Темерник произошёл крупный пожар. Огонь повредил 6 тысяч квадратных метров торговых площадей. А в январе 2018 года на территории рынка демонтировали порядка 90 ларьков, которые были возведены незаконно. Их собственников так и не удалось найти.

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