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Рынок «Белый аист» проиграл суд администрации Ростова

Рынок «Белый аист» проиграл суд администрации Ростова
Рынку «Белый аист» не удалось отсудить землю у администрации Ростова. Апелляционную жалобу Арбитражный суд оставил без движения.

Решение о выселении предпринимателей с территории рынка, растянувшегося вдоль улицы Станиславского от переулка Семашко до Соборного, суд принял в июне. Тогда администрация города обратилась с требованием в судебном порядке расторгнуть договор аренды с ООО «Белый аист», заключённый в 1998 году. Поводом стали условия соглашения. По документу, организации выделили участок земли рядом с центральным рынком под строительство торгового центра. Но вместо капитального строения на территории появились крытые павильоны.

С иском в суд обратился департамент имущественных и земельных отношений Ростова. Суд удовлетворил требования ведомства. Но «Белый аист» с решением не согласился и обжаловал его. Однако 29 октября суд оставил неизменным постановление первой инстанции. Апелляционную жалобу рынка не удовлетворили.

Добавим, что по данным «Спарк», компания ООО «Белый аист» была зарегистрирована в 2002 году. Основным её видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

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