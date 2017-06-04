Механика автосалона, разбившего «Порше» клиента за 13 млн рублей, признали виновником ДТП



Механика автосалона, разбившего «Порше Каррера» клиента стоимостью 13 млн рублей, признали виновником ДТП.



Вечером 5 июня дознаватель ГИБДД в присутствии участников дорожного происшествия оформил протокол, из которого следует, что виновником аварии является механик автосалона «Гедон», управлявший в тот момент «Порше». Официальному документу предшествовали многочисленные экспертизы, изучение записей с камер видеонаблюдения, которые позволили сделать вывод касательно виновника ДТП. Тем не менее сам молодой человек вину свою не признаёт и собирается оспорить выводы дознания.

Между тем, второй участник ДТП – владелец автомобиля «Хонда» Сергей Серый – официальным выводом правоохранительных органов ГИБДД доволен. По словам автовладельца, ранее виновником аварии выставить пытались именно его.

- Руководству «Порше Центр Ростов» невыгодно, чтобы их сотрудника признали ответственным за произошедшее, – рассказал ростовчанин порталу DonDay.ru. – Тогда им точно придется возмещать ущерб всем пострадавшим от ДТП. И только после этого страховая компания может через суд взыскать с механика как с физического лица причиненный ущерб.





«Хонда Аккорд» Сергея Серого после ДТП



Сергей Серый надеется, что теперь он сможет получить выплату по страховке. Между тем, сам владелец разбитого «Порше» Михаил Кобяцкий до сих пор не нашёл консенсус с автодилером. Салон предлагает ему взамен разбитого автомобиля машину б/у, ведутся переговоры, но окончательное решение ещё не принято.



Напомним, авария с участием «Порше Каррера 911 turbo s» произошла вечером 18 мая на Аксайском проспекте. Дорогостоящая иномарка на большой скорости врезалась в «Хонду Аккорд». После ДТП стало известно, что за рулём спорткара находился механик автосалона, куда владелец «Порше» пригнал автомобиль на техобслуживание. Машина получила серьёзные механические повреждения, но, несмотря на это, официальный дилер предложил отремонтировать её и вернуть хозяину. Однако когда история получила огласку в СМИ, автосалон всё-таки предложил заменить иномарку на другую.