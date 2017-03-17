Крушение «Боинга» в Ростове: хроника трагедии





19 марта 2017 года исполнился ровно год с момента страшной авиакатастрофы, которая произошла в ростовском аэропорту. Rostov.ru восстановил события страшного дня, унесшего жизни 62 человек.



Ночной звонок



«Боинг 737» авиакомпании FlyDubai должен был приземлиться в аэропорту донской столицы в 1:20. Но из-за погоды – в Ростове шёл дождь, который сопровождался сильным ветром, лайнер никак не мог сесть, и два часа кружил над городом. Два самолета перед ним отправились на запасной аэродром в Краснодар. Но командир воздушного судна принял решение садиться. Не смотря на предупреждение диспетчеров. Первая попытка оказалась неудачной. Командир корабля пошел на второй круг. Через несколько секунд после этого произошла катастрофа. Самолёт упал в начале взлётно-посадочной полосы. Это произошло в 3:42.



Первыми на место катастрофы прибыли пожарная охрана аэропорта и ростовского гарнизона пожарной охраны. В течение первых часов туда же прибыли спасатели, сотрудники полиции, следственного комитета и Международного авиационного комитета (МАК). Все надеялись найти уцелевших. Но реальность оказалась намного страшнее. На месте падения лишь тлели останки лайнера. Погибли все, кто находились в нем.



Тут же начался поиск «черных ящиков» Боинга. Первый нашли около 11 часов, второй около 15 часов. Более двух суток поисковые работы не останавливались ни на минуту. Все это время погода не жалела участников поисково-спасательной операции: дождь сменялся снегом, снег дождем, и все время холодный ветер.



Жертвы



К 6 утра стали известны имена погибших. На борту самолёта находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Большинство - ростовчане. Среди них много известных имен. В авиакатастрофе погибли главврач областной больницы № 2 Игорь Пакус и его жена Галина, директор департамента ЖКХ Новочеркасска Сергей Безгласный с супругой Юлией, председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Ростова Елена Чернова и ее супруг Дмитрий, супруга и дочь главы Азовского района - Марина и Виктория Бевзюк.



В страшной катастрофе погибло несколько семей, в том числе семья Чистяковых -директор областного центра пластической хирургии областной клинической больницы № 1 Олег Чистяков с женой и 5-летним сыном. 35-летняя Виктория Чистякова была беременна...



Детали



С каждым часом после катастрофы появлялось все больше подробностей. К 6 утра появилось первое видео падения «Боинга», которое засняла камера уличного видеонаблюдения. На записи видно, как в ночном небо стремится к земле яркое пятно. Затем всё вокруг озаряет яркая вспышка взрыва. Спустя пару дней появится ещё одно видео. На котором отчетливо видно, как заходящий на посадку самолет прекращает снижение и снова набирает высоту. В какой-то момент он исчезает в облаках, а спустя несколько секунд камнем срывается вниз.



Примерно в 9.00 портал «Дондей» публикует последние переговоры командира борта и диспетчеров ростовского аэропорта. Из него следует, что не смотря на предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, экипаж принял решение садиться в Ростове.







Скорбь



К 9 утра тысячи ростовчан, узнавших о трагедии, стали нести цветы к зданию аэропорта. В зале международных вылетов появился импровизированный мемориал из тысяч цветов, зажженных свеч и плаката с именами погибших. Многие приносили сюда иконы, игрушки и сладости (в катастрофе погибли 4 ребенка возрастом 5, 6, 7 и 10 лет).



В Ростов прибыли дополнительные отряды спасателей из других регионов. К концу дня на месте катастрофы уже работали 847 человек и 171 единица техники. Работы велись на площади 10 гектаров. Именно на такой площади были разбросаны фрагменты самолёта.

Спасатели собирают останки погибших для дальнейшей идентификации. В Ростов прилетают министр МЧС России Владимир Пучков и министр транспорта РФ Максим Соколов.



Родственникам, прибывающим в аэропорт, оказывалась помощь психологами МЧС. Власти объявили о выплате компенсаций всем семьям погибших в размере одного миллиона рублей.







Причины



Расследование причин авиакатастрофы длилось несколько месяцев. Первые же исследования показали, что лайнер был исправен. «Черные ящики» не выдали ни одной технической проблемы. Среди основных причин авиакатастрофы специалисты называли ошибку пилота в сложных метеорологических условиях. Специалисты считают, что экипаж воздушного судна, при заходе на второй круг потерял пространственную ориентацию. У пилота возникла иллюзия того, что самолет при подъеме достиг опасного угла атаки. Видимо, поддавшись ложному чувству, он отдал ручку управления «от себя», не глядя на положение авиагоризонта. После чего огромный лайнер устремился вниз со скоростью ракеты.



Изучая данные «чёрных ящиков», найденных на месте катастрофы, эксперты смогли восстановить события, происходившие на борту «Боинга» перед падением. Во время первого захода на посадку в 22:42 на высоте 340 метров, экипаж получил информацию о резком изменении силы и направления ветра. Командир принял решение уходить на второй круг. Ожидая улучшения погодных условий, борт кружил над Ростовом несколько часов. Второй заход на посадку экипаж проводил в ручном режиме на высоте 220 метров (за 4 км до ВПП). Но и она оказалась неудачной. Командир принял решение об «уходе на второй круг», после чего, пытаясь набрать высоту, переключил двигатели на взлётный режим. «На высоте 900 метров одновременно с отдачей экипажем штурвала «от себя» стабилизатор самолёта был отклонён на 5 градусов на пикирование, в следствие чего самолёт перешёл в энергичное снижение с реализацией вертикальной перегрузки до -1 ед. Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновения самолёта с землёй. Столкновение произошло на скорости более 600 км/ч с углом тангажа на пикирование более 50 гр.», - говорится в сообщении МАК.



Память



19 марта 2017 года в Ростове состоится официальное открытие мемориала, посвященного жертвам крушения «Боинга 737». Над скульптурой работал известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин. Комплекс с изображением птицы будет носить название «Прерванный полёт». На нём выбиты имена и фамилии всех погибших. Высота мемориала составит 2,5 метра.







