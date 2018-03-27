Крупную партию наркотиков пытались пронести в новочеркасскую колонию





Двое 32-летних мужчин пытались пронести в исправительную колонию № 14 Новочеркасска крупную партию наркотиков и психотропных веществ. Злоумышленников задержали рядом с режимной территорией ночью 29 марта.

- При личном досмотре с привлечением кинолога с собакой в рюкзаке одного из задержанных обнаружено и изъято 16 свертков с растительной массой зеленого цвета весом около 20 граммов и в общей сложности 3 904 капсулы в заводской упаковке, содержащих наркотические и психотропные вещества, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.



В отношении задержанных составлен протокол. Материалы направлены в правоохранительные органы.