Капремонт почти 2 тысяч систем проведут в многоэтажках Дона до конца года



В многоэтажках Ростовской области капитально отремонтируют около двух тысяч систем. Подвалы, крыши, электроснабжение, фасад и другие части жилых зданий обновят к концу 2018 года. Как продвигаются работы в донской столице, проверили 15 июня.



В центре внимания оказались два дома. Некоторые системы там уже поменяли. Однако работы еще будут вестись. Как отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков, до конца года в донском регионе поменяют около двух тысяч инженерных систем.



- Работы ведутся в рамках региональной программы по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах, - рассказал Валерий Былков. - Всего до конца года в области отремонтируют около двух тысяч подвалов, фасадов, коммуникаций в 984 многоквартирных домах в 11 городских округах и 28 районах. На эти цели направят почти 3 миллиарда рублей.



Замминистра проконтролировал ход работ в здании на площади Толстого № 21. В двухэтажном здании, построенном еще в 1917 году, живут 15 ростовчан. В прошлом году там поменяли систему электроснабжения, обновили фасад, фундамент и подвал. В этом году здесь проведут капремонт крыши. А к 2021 году в доме будут новые системы газо-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Также объектом внимания замминистра стал дом № 44 на Комсомольской улице. В здании 1951 года постройки проживают 50 человек. Там привели в порядок фасад, подвал и фундамент. Кроме того, в доме планируется отремонтировать электрику, поменять канализацию и систему газоснабжения.



По словам Валерия Былкова, работы идут по графику. Нареканий по качеству ни у жильцов, ни у властей не возникло.



Как отмечают сами жильцы, ремонтом они остались довольны. Так, собственница квартиры в доме на площади Толстого Зинаида Хасабова рассказала, что ее жизнь стала комфортнее.



- Мы с мужем пенсионеры, живем здесь уже 40 лет, - поделилась Зинаида Хасабова. - Очень много времени проводим дома. Раньше на фасад без слез взглянуть нельзя было - повсюду трещины. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Рабочие сделали качественный ремонт, здание преобразилось.



Отметим, что всего программа рассчитана на 26 лет. Она охватит почти 19 тысяч многоэтажек Дона. При этом с каждым годом число домов, где проведут ремонт, будет расти.