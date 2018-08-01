Из Донецкой народной республики в Таганрог могут запустить поезд



Из Донецкой народной республики в Таганрог могут запустить пассажирский поезд. Об этом сообщил гендиректор «Донецкой железной дороги» Олег Калеватых.



По словам Калеватых, подвижной состав для осуществления ж/д сообщения уже имеется. Однако в данный момент продолжается обсуждение вопросов безопасности с РЖД.



– Мы планируем запустить поезд из ДНР в Таганрог, но пока идет согласование с Российскими железными дорогами. В ходе переговоров мы поднимаем вопросы безопасности и другие нюансы, – рассказал гендиректор.