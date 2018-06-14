Игроки ФК «Ростов» показали новую форму сезона 2018/2019
Футболисты футбольного клуба «Ростов» презентовали форму нового сезона 2018/2019.
15 июня игроки показали спортивные комплекты четырёх цветов, разработанные компанией Joma. Полузащитник Александр Зуев продемонстрировал синюю форму, защитник Сергей Паршивлюк - желтую, защитник Дмитрий Скопинцев - черную, Сергей Песьяков - черную вратарскую, а Сергей Айдаров зеленую вратарскую.
Перед началом презентации на вопросы болельщиков отвечали президент компании «Италспорт» Владислав Кульшицкий, PR-директор ФК «Ростов» Денис Новоселов, главный тренер команды Валерий Карпин, а также футболисты Тимофей Калачев и Александр Гацкан.
В новой форме ФК «Ростов» будет играть в сезоне 2018/2019. После мероприятия Тимофей Калачев и Александр Гацкан провели автограф-сессию для болельщиков.