Игорь Медведев досрочно покинул пост главы администрации города Шахты





В Шахтах на внеочередном заседании городской думы 23 марта депутаты приняли досрочную отставку главы администрации города Игоря Медведева, сообщает Donday-shakhty.ru.



Председатель городской думы Ирина Жукова, она же глава города, заявила, что Игорь Медведев сложил свои полномочия по собственной воле. Причиной стало состояние здоровья.

- У меня вчера, 22 марта, был ряд встреч в Правительстве Ростовской области, на которых чётко было высказано, что претензий со стороны управляющих органов к работе Медведева нет. Главная причина ухода – собственное желание и состояние здоровья. Я прошу вас апеллировать этой официальной информацией, - подчеркнула Ирина Жукова.



По словам главы города Шахты, Игорь Медведев не смог присутствовать на заседании думы по состоянию здоровья. Бывший глава администрации передал депутатам слова благодарности за совместную работу.



Вопрос о досрочной отставке Игоря Медведева был поставлен на голосование думы. 20 депутатов проголосовали «за», один – «против».

- Решение Игоря Ивановича шокировало меня, – призналась Ирина Жукова в беседе после официальной части.



О том, что Медведев досрочно покинет пост, глава города узнала за день до заседания думы, которое собрали за пять часов. Жукова сообщила, что в ближайшее время будет сформирована комиссия по отбору кандидатов на должность главы администрации города и запущена процедура приёма документов.



Уход главы совпал с некоторыми городскими неурядицами. Вследствие погодных условий в начале марта в Шахтах образовался транспортный коллапс, жители были недовольны работой коммунальных служб, которые бездействовали, не приводя дороги в порядок. Горожане даже призывали организовать митинг у здания администрации, чтобы вызвать у власти реакцию на разбитые дороги.



18 марта, в день голосования на выборах президента России, город Шахты показал самую низкую явку по Ростовской области. Тогда на избирательные участки пришли чуть более 51 процента горожан.



На посту главы администрации Игорь Медведев пробыл 2,5 года. Сейчас исполняющим обязанности назначен заместитель по обеспечению жизнедеятельности Анатолий Глушков.