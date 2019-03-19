Мэр Новошахтинска подал в отставку



В Новошахтинске в ближайшее время сменится глава города. Действующий мэр Игорь Сорокин подал в отставку.



Заявление главы администрации рассмотрят депутаты городской думы на внеочередном заседании 22 марта.



Игорь Сорокин работает в администрации Новошахтинска с 2003 года. В течение пяти лет он возглавлял отдел промышленности, транспорта, связи, инвестиционной политики муниципалитета. 1 марта 2009 года его избрали главой администрации города.



На выборах в 2014-м Сорокин снова одержал победу.



Согласно финансовой декларации за 2017 год доход Игоря Сорокина за этот период составил 1 667 622 рубля. В собственности чиновника - автомобиль «Ауди SQ5», квартира площадью 62 квадратных метра, земельный участок и гараж.