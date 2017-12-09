Главой Пролетарского района Ростова станет 30-летний Егор Долматов

Главой Пролетарского района Ростова станет 30-летний Егор Долматов. О грядущем назначении 12 декабря сообщил на своей странице в соцсети депутат городской думы Анатолий Котляров.

«Определились наконец! Егор Юрьевич через неделю станет главой Пролетарского района», — написал Анатолий Котляров.



Народный избранник также разместил в своем профиле решение о назначении. Согласно документу, новый руководитель муниципального образования вступит в должность 19 декабря.



Отметим, Егор Долматов около пяти лет работал в администрации Ворошиловского района. Он занимал пост заместителя главы по вопросам благоустройства, а после стал специализироваться на вопросах ЖКХ.