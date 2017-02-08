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Глава сельского поселения отдал под застройку более 200 гектар парка «Донской»

Глава сельского поселения отдал под застройку более 200 гектар парка «Донской»

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Елизаветинского сельского поселения Азовского района за махинации с землей природоохранной зоны. Он изготовил документы для передачи под застройку 6 земельных участков, которые расположены в особо охраняемой природной территории регионального значения на территории объекта общенационального достояния парка «Донской».
- В результате проверки было установлено, что глава Елизаветинского сельского поселения лично изготовил и подписал не предусмотренные действующим законодательством выкопировки из генерального плана муниципального образования сельского поселения на 6 земельных участков, указывающие на то, что они внесены в границы хуторов Обуховка и Дугино, - рассказали в Прокуратуре Ростовской области. - При этом решения о переводе данных объектов из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию не принималось.

На основании этих документов участки общей площадью в 207 гектар были переведены кадастровой службой в земли населенных пунктов с целью строительства жилых домов. Прокуратура считает, что махинации с землей подозреваемый совершил в интересах собственников указанных участков.

После прокурорской проверки следственным управлением СКР по Ростовской области в отношении главы было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Фото: mediakuzbass.ru

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