Глава администрации Каменска-Шахтинского уходит в отставку



Глава администрации города Каменска-Шахтинского уходит в отставку. Олег Каюдин заявил, что покидает пост по семейным обстоятельствам, об этом 23 мая сообщила администрация города.



Сити-менеджер занимал свой пост с 27 марта 2015 года. Жители города давно были возмущены работой главы администрации и неоднократно собирали подписи за отставку Каюдина. В частности, поднимался вопрос о плохой и несвоевременной подаче воды в дома города. Также каменчане неоднократно высказывали недовольство платной переправой через реку Северский Донец. Однако за проезд по понтонному мосту продолжают взимать плату.



До назначения на должность в Каменске-Шахтинском Олег Каюдин с 2012 года занимал должность главы Белой Калитвы.