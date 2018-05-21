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Глава администрации Каменска-Шахтинского уходит в отставку

Глава администрации Каменска-Шахтинского уходит в отставку
Глава администрации города Каменска-Шахтинского уходит в отставку. Олег Каюдин заявил, что покидает пост по семейным обстоятельствам, об этом 23 мая сообщила администрация города.

Сити-менеджер занимал свой пост с 27 марта 2015 года. Жители города давно были возмущены работой главы администрации и неоднократно собирали подписи за отставку Каюдина. В частности, поднимался вопрос о плохой и несвоевременной подаче воды в дома города. Также каменчане неоднократно высказывали недовольство платной переправой через реку Северский Донец. Однако за проезд по понтонному мосту продолжают взимать плату.

До назначения на должность в Каменске-Шахтинском Олег Каюдин с 2012 года занимал должность главы Белой Калитвы.

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