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Новый дом бизнес-класса от «ЮгСтройИнвест»: продажи открыты в литере 22!

Объявление о старте продаж квартир в литере 22 вызвало активный интерес у покупателей.
Новый дом бизнес-класса от «ЮгСтройИнвест»: продажи открыты в литере 22!
Литер 22 - дом бизнес-класса в микрорайоне «Красный Аксай» от ГК «ЮгСтройИнвест». Его высокая популярность не случайна. Как рассказали в группе компаний, в новом доме будут воплощены современные представления о комфорте и эстетике.

Убедиться в этом можно на примере литера 21 - первого дома бизнес-класса в микрорайоне. Современные входные группы, спуск в подземный паркинг на лифте из подъезда, декоративная отделка холлов и глянцевая плитка на полу. Переезд не заставит себя долго ждать: в квартирах выполнена чистовая отделка, предусмотрено индивидуальное отопление, тёплые полы и специальные места под кондиционеры.
Новый дом бизнес-класса от «ЮгСтройИнвест»: продажи открыты в литере 22!
На территории микрорайона уже есть социальная инфраструктура, каждый двор полностью благоустроен. Особое внимание в «Красном Аксае» уделено образовательным учреждениям. В марте глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов открыли первый детский сад на 160 мест. В ближайшее время начинается строительство ещё одного детского сада и общеобразовательной школы, в которую за знаниями отправятся 1 100 детей.

Жители микрорайона сейчас наслаждаются прогулками по уникальной аллее с арт-объектами, детскими площадками и фонтаном. Поклонники здорового образа жизни могут заняться спортом в крытом тренажёрном зале и на спортивной площадке. И это только начало: с каждым сданным домом количество спортивных объектов, мест для прогулок и отдыха будет только расти.

Подробнее о литере 22 и микрорайоне «Красный Аксай» можно узнать на сайте: premium.usi61.ru и по телефону отдела продаж 8: (863) 333-04-64.
Новый дом бизнес-класса от «ЮгСтройИнвест»: продажи открыты в литере 22!

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