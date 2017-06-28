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ФК «Ростов» не выплатит 1 млн задолженности за корпоративы парк-отелю «Каньон»

ФК «Ростов» не выплатит 1 млн задолженности за корпоративы парк-отелю «Каньон»
ФК «Ростов» не выплатит 1 млн задолженности за корпоративы парк-отелю «Каньон». Суд оставил без рассмотрения иск, поданный на донской клуб.

В 2016 году основной состав ростовской команды, футбольные арбитры, делегаты и инспекторы останавливались в отеле «Каньон» во время матчей «желто-синих» с «ЦСКА», «Спартаком», «Локомотивом» и «Уралом». Однако за времяпровождение и развлечения в заведении, они не заплатили. Долг гостей отеля составил более миллиона рублей.

ООО «Каньон» подало иск в суд на ОАО Футбольный клуб «Ростов». Истец потребовал 920.8 тысяч рублей задолженности, хотя по документам сумма долга превысила миллион рублей.

- Суд несколько раз просил "Каньон" обосновать сумму долга, подтвердив ее актами оказания услуг, но истец не представлял доказательства и в суд не приходил, - значится в деле. - Судебные заседания откладывались. Поскольку истец на судебное заседание не явился, истребованные доказательства не представил, а имеющиеся доказательства не позволяют разрешить спор по существу, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения.

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