ФК «Ростов» не выплатит 1 млн задолженности за корпоративы парк-отелю «Каньон»



ФК «Ростов» не выплатит 1 млн задолженности за корпоративы парк-отелю «Каньон». Суд оставил без рассмотрения иск, поданный на донской клуб.



В 2016 году основной состав ростовской команды, футбольные арбитры, делегаты и инспекторы останавливались в отеле «Каньон» во время матчей «желто-синих» с «ЦСКА», «Спартаком», «Локомотивом» и «Уралом». Однако за времяпровождение и развлечения в заведении, они не заплатили. Долг гостей отеля составил более миллиона рублей.



ООО «Каньон» подало иск в суд на ОАО Футбольный клуб «Ростов». Истец потребовал 920.8 тысяч рублей задолженности, хотя по документам сумма долга превысила миллион рублей.



- Суд несколько раз просил "Каньон" обосновать сумму долга, подтвердив ее актами оказания услуг, но истец не представлял доказательства и в суд не приходил, - значится в деле. - Судебные заседания откладывались. Поскольку истец на судебное заседание не явился, истребованные доказательства не представил, а имеющиеся доказательства не позволяют разрешить спор по существу, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения.