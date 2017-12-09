Филиал МГТУ ГА в Ростове, открывающий дневное отделение, провел день открытых дверей



Филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации в Ростове провел день открытых дверей. Абитуриенты и родители 9 декабря смогли прийти в подразделение вуза, познакомиться с преподавательским составом, осмотреть техническое оснащение университета.



Также собравшиеся пообщались с директором Ростовского филиала МГТУ ГА профессором Григорием Акоповым. Он отметил, что в грядущем 2018 году впервые пройдет набор на очную форму обучения.

- С 2018 года в филиале по направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» можно будет обучаться на очной форме, - рассказал Григорий Акопов. – Сейчас мы продолжаем работу со студентами, которые получают образование на заочном отделении. Специалисты четырех кафедр готовят будущих профессионалов для авиационной отрасли.







По словам Григория Леонидовича, после окончания Ростовского филиала МГТУ ГА выпускники всегда находят работу по специальности. Это связано с тем, что гражданская авиация сегодня развивается и спрос на высококвалифицированные кадры растет. Все больше выпускников школ и сузов России и стран СНГ выбирают МГТУ ГА, в том числе Ростовский филиал. Этот факт подтвердили и будущие абитуриенты, заполнив весь конференц-зал.



Во время мероприятия присутствующие оценили современное оснащение заведения. Каждая аудитория филиала оборудована по последнему слову техники. Студенты могут отрабатывать полученные знания на практике, занимаясь на уникальных тренажерах.



Кроме того, во время дня открытых дверей абитуриенты и родители узнали, где можно получить должность после окончания обучения. Директор филиала подчеркнул, что выпускники не просто находят престижную работу, но и вырастают в руководителей авиационных учреждений.

- Нашими партнерами сегодня являются десятки авиакомпаний, аэропортов, авиаремонтных заводов и государственные ведомства гражданской авиации, - прокомментировал Григорий Леонидович. – Все организации с удовольствием принимают наших выпускников на работу. Да и руководители большинства авиационных предприятий - выпускники нашего университета. Например, сейчас Южное межрегиональное территориальное управление на воздушном транспорте возглавляет наш выпускник Владимир Семенович Исаев. Он направил на мероприятие своего заместителя Валерия Николаевича Силаева, который также обучался в филиале МГТУ ГА.



В своем обращении к абитуриентам Валерий Николаевич подчеркнул роль Ростовского филиала МГТУ ГА в гражданской авиации юга страны и посоветовал желающим связать свою жизнь с авиацией поступить в единственный ведомственный университет региона.







В день открытых дверей приглашенные пообщались с заместителем руководителя управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора) Геннадием Ивановичем Кулешовым. Также он является преподавателем Ростовского филиала МГТУ ГА.



Свое мнение об университете высказал и один из студентов вуза. Он рассказал ребятам и их родителям о качестве образования и показал присутствующим модель вертолета, на котором он работает в настоящий момент.



Подводя итоги мероприятия, представители филиала напомнили, что для поступления в Ростовское отделение МГТУ ГА по направлениям «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов», «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.



Все, кто желает узнать подробнее об учебе в Ростовском филиале МГТУ ГА, могут позвонить по телефону: 252-67-78.

