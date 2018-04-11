Два троллейбусных маршрута соединят Западный и центр Ростова



Департамент транспорта Ростова проводит работы по восстановлению двух троллейбусных маршрутов, соединявших Западный и центр города.



Об этом на заседании коллегии администрации сообщил руководитель департамента Сергей Саенко.

- Для обеспечения связи Западного района и центра города проводятся работы по восстановлению троллейбусных маршрутов № 8 и № 12, - рассказал Саенко.



Напомним, названные троллейбусы ходили по схеме Центральный рынок – ГПЗ-10. Как ранее писал Rostov.ru, в 2019 году в Ростове начнут курсировать порядка 30 новых троллейбусов.