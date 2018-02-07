Дождливые и пасмурные выходные ожидаются в Ростове



Фото: Big-rostov.ru

Ближайшие выходные в Ростове будут дождливыми и пасмурными.



По данным Гидрометцентра России, в субботу, 10 февраля, в донской столице днём - до +4, ночью - до +2. Дождь со снегом будет идти с самого утра. Ветер - 5 м/с.



В воскресенье, 11 февраля, с утра в Ростове будет пасмурно. Днём воздух прогреется до +7 градусов. Но к вечеру снова пойдёт дождь, а температура опустится до +5, ночью - до +2.



На следующей неделе в Ростовской области также будет пасмурно и дождливо. Если верить долгосрочному прогнозу, то дожди прекратятся к середине недели. Но пасмурная погода сохранится до выходных.