Донская «гадалка» обманула продавца в торговом центре Астрахани





В Астрахани задержали уроженку Ростовской области. Женщина под видом гадалки обманула местную жительницу.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Астраханской области, подозреваемая подошла к продавцу в одном из торговых центров Астрахани. Незнакомка завязала разговор, во время которого попыталась узнать некоторые подробности личной жизни сотрудницы магазина. Затем «гадалка» предложила провести обряд, который изменит жизнь астраханки в лучшую сторону. «Провидица» обещала, что женщина получит предложение выйти замуж и родит ребёнка.



Для проведения ритуала злоумышленница попросила дать ей три золотых кольца. Завернув украшения в бумагу, «гадалка» попросила ещё тысячу рублей – для закрепления эффекта. Золото и деньги она обещала вернуть после обряда, то есть через несколько часов. Но по истечении обещанного времени ростовчанка не вернулась. Когда жительница Астрахани поняла, что её обманули, она обратилась в полицию.

- Подозреваемую задержали, - сообщили в ведомстве, - в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

