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Девушку, родившую в подвале в центре Ростова, лишат родительских прав

Девушку, родившую в подвале в центре Ростова, лишат родительских прав
27-летнюю девушку, родившую в подвале в центре Ростова-на-Дону, лишат родительских прав. Судьбу грудничка в ближайшее время решат органы опеки и попечительства.

Несмотря на разгульный образ своей матери малыш абсолютно здоров и активно развивается. Сейчас кроха находится в ЦГБ, в отделении для новорожденных.

Мальчика точно не отдадут биологической матери. Судьбу ребенка решат органы опеки. Младенца либо усыновят ближайшие родственники девушки, либо определят в дом малютки.

Напомним, девушка родила малыша в подвале заброшенного дома 17 октября. Врачи, прибывшие к новоиспеченной матери обрезали пуповину ребенка, когда отец мальчика схватил его на руки и сбежал. В течение четырех часов полиция и волонтеры разыскивали ребенка. Мальчика нашли и отправили в больницу.

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