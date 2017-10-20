Девушку, родившую в подвале в центре Ростова, лишат родительских прав



27-летнюю девушку, родившую в подвале в центре Ростова-на-Дону, лишат родительских прав. Судьбу грудничка в ближайшее время решат органы опеки и попечительства.



Несмотря на разгульный образ своей матери малыш абсолютно здоров и активно развивается. Сейчас кроха находится в ЦГБ, в отделении для новорожденных.



Мальчика точно не отдадут биологической матери. Судьбу ребенка решат органы опеки. Младенца либо усыновят ближайшие родственники девушки, либо определят в дом малютки.



Напомним, девушка родила малыша в подвале заброшенного дома 17 октября. Врачи, прибывшие к новоиспеченной матери обрезали пуповину ребенка, когда отец мальчика схватил его на руки и сбежал. В течение четырех часов полиция и волонтеры разыскивали ребенка. Мальчика нашли и отправили в больницу.