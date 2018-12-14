Деньги - в мусор: с 1 января 2019 года плата за вывоз мусора на Дону вырастет в десятки раз



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Строка в коммунальной платежке, которой ранее мы не придавали значения, поскольку она включалась в графу «Содержание и ремонт жилого помещения», станет отдельным пунктом. А плата будет рассчитываться не по квадратным метрам, а по количеству проживающих.



Плата за вывоз мусора будет зависеть от двух факторов – нормативов накопления ТКО и установленного тарифа для каждого регионального оператора. Новые нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на Дону установили в начале 2018 года. Сделали это на основании выводов специализированной организации, которая на протяжении 2017 года изучала объемы мусора, производимого жителями региона. Для этого выбирались территории с разной плотностью населения, и на протяжении семи дней проводились замеры объема и веса мусора на контейнерных площадках. Подсчеты делались зимой, весной, летом и осенью. Потом эти данные складывались, к ним прибавлялись какие-то дельты, а полученная цифра делилась на дни и количество человек, проживающих на исследуемой территории. Таким образом было вычислено количество мусора, который производит один человек за год. Это и есть норма накопления ТКО.



Казалось бы, расчет делался по результатам наблюдений. Тем не менее полученные нормативы вызывают массу вопросов. Так, для жителей многоквартирных и частных домов в Ростовской области они установлены в объеме 517,44 кг и 592,80 кг соответственно. Для продовольственного магазина – 297 кг, а для супермаркета – всего 60 кг. На одного ребёнка в детсаду установлен норматив 177,84 кг, на школьника – 48,88 кг. То есть от малыша в три раза больше отходов, чем от учащегося школы.



Но ещё более странной ситуация выглядит, если сравнить эти нормативы в разных регионах. Например, если на Дону для продовольственного магазина установлен тариф 297 кг, в Астраханской области – 250 кг, то в Пензенской области – всего 84,2 кг. А на Алтае и того меньше – 13,6 кг. Или на Ставрополье для кафе установлен норматив 543 кг, в Ростовской области – 446 кг, а в соседней Астраханской области – 53,8 кг. Складывается впечатление, что в каждом регионе нормативы накопления ТКО вычисляют, как придется. Хотя этот порядок определен постановлением правительства РФ и должен быть одинаковым для всех. В то, что в разных субъектах люди могут столь по-разному производить отходы жизнедеятельности, верится с трудом.



В результате, когда установленные нормативы будут помножены на тарифы региональных операторов, в платежках появятся огромные суммы.



Ростовскую область разделили на восемь зон. В каждой из них будет работать межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК), который будут обслуживать разные региональные операторы. Каждый из них предлагает свой тариф, а утверждает его Региональная служба по тарифам.



В тариф закладываются не только расходы, понесенные оператором на сбор, вывоз и транспортировку мусора, но и на сортировку, обезвреживание, захоронение и переработку. Сюда же войдет и плата за негативное воздействие на окружающую среду, которую теперь будут платить не только юрлица, но обычные граждане.



В настоящее время все региональные операторы подали заявки на установление единого тарифа. Компании просят от 556 рублей до 1 481 рубля за кубометр. Но окончательные цифры станут известны только 20 декабря, когда их утвердит РСТ. Сейчас тариф установлен только для Новочеркасского МЭОК в размере 499 рублей за кубометр.



АО «Чистый город», обслуживающее Ростов, запросило у РСТ тариф в размере 791,36 рубля за кубический метр. Если цифру утвердят, то нетрудно подсчитать, во сколько ростовчанам обойдется вывоз мусора. Возьмем квартиру, в которой проживают три человека. Норматив потребления мусора, напомним, – 517 кг, или 3,08 кубометра. Так, норма на троих – немногим более 9 кубометров. Умножаем на тариф и получаем более 7 тысяч рублей в год или порядка 600 рублей в месяц. Примерно такую сумму придется заплатить семье из трех человек.



В июле министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, отвечая на вопросы о новой системе сбора мусора, заявил, что на рост платы повлияет модернизация технологий. Имеется в виду строительство межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Только отходоперерабатывающие предприятия – это частные компании и должны строиться за счет их собственников, а не за счет налогоплательщиков. Мусор для них – это сырье, из которого они получают прибыль. По идее, предприятие должно покупать у населения мусор, а не наоборот.



По словам экспертов, с помощью «мусорной реформы» власти планируют собрать с населения побольше денег. При этом экологическая обстановка в регионе кардинально не изменится.



«Приговор» по мусорным тарифам мы узнаем после 20 декабря, когда РСТ озвучит цифры. С трудом верится в то, что решение будет принято в пользу населения, поэтому готовиться надо к самому печальному варианту.