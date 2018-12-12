Центр Ростова-на-Дону встал в 9-балльные пробки



На центральных улицах Ростова автомобили встали в девятибалльные пробки. Затор образовался около 17 часов 14 декабря.



Самая тяжёлая ситуация на улицах Красноармейская, Текучёва, Большая Садовая и на проспектах Шолохова, Ворошиловском, Будённовском, Кирова и Нагибина. Здесь скорость движения не превышает трёх километров в час.



В западном районе автомобили стоят на Стачки, Ерёменко, Малиновского и Зоологической.



Проблема усугубляется спустившимся на город туманом. В некоторых местах видимость составляет не более 100 метров.

