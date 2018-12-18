Бывший чиновник, застреливший полицейского на охоте в Ростовской области, обжалует приговор



В Ростовской области бывший глава сельского поселения, осужденный за убийство полицейского на охоте, обжалует приговор.



В начале декабря Азовский городской суд вынес решение в отношении экс-главы Мокробатайского сельского поселения Сергея Павленко, который обвинялся по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное хранение боеприпасов». Его приговорили к трём годам ограничения свободы. На указанный срок мужчине запрещается посещать массовые мероприятия, питейные заведения. Он также не имеет права менять место жительства.



Бывший чиновник посчитал приговор слишком суровым и подал апелляцию.



Напомним, трагический случай произошёл 29 ноября 2017 года в Кагальницком районе Ростовской области. Заядлый охотник, 30-летний полицейский Андрей А., отправился на выходных в охотхозяйство «Задоно-Кагальницкое». Туда же приехал и бывший глава Мокробатайского сельского поселения - 38-летний Сергей Павленко.



В течение всего дня мужчины бродили по лесу бок о бок, ничего не подозревая друг о друге. Когда стемнело, Павленко притаился в кустах, ожидая зверя. Заметив движение, охотник выстрелил. Когда он пришёл за добычей, увиденное повергло его в шок. Перед ним лежал мёртвый мужчина.



Пытаясь избежать ответственности, Павленко положил тело в багажник своей машины и вывез в лесополосу Кагальницкого района. Однако через несколько дней он пришёл в полицию и рассказал о случившемся.



В своих показаниях он рассказал, что полицейский был в тёплой одежде, была видна только его голова, которую он издалека принял за зайца.