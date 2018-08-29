Болельщиков после матча на «Ростов-Арене» до центра довезут шаттлы





В пятницу, 31 августа, на «Ростов-Арене» состоится матч футбольных клубов «Ростов» и «Рубин». Начало игры в 19:30.

После встречи, с 21 до 23 часов будет организована работа двух заказных маршрутов от «Ростов Арена». Шаттлы будут ждать болельщиков с западной и восточной части стадиона.



До центра города пустят два маршрута. S1 будет курсировать от подземного пешеходного перехода с западной стороны до площади Гагарина с остановками на Большой Садовой и улице Максима Горького с интервалом отправления 1-2 минуты.

Маршрут S2 будет следовать от восточного проезда стадиона «Ростов Арена» с восточной стороны до площади Октябрьской. Автобус сделает остановки на улицах 40-летия Победы, Вересаева и проспекте Шолохова. Транспорт будет отправлять каждые 1-2 минуты.



Кроме того, будет продлена работа городских маршрутов. До 23:30 будут ходить автобусы №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98, 99.



Помимо этого, для доставки болельщиков на стадион в штатном режиме будут работать маршруты общественного транспорта, следующие до остановки «ТРК Мегамаг». Это маршруты № 75, № 39, № 49, № 77, № 92.



Напомним, что в этот день на подъездах к «Ростов-Арене» будет ограничено движение транспорта. С 16:30 до 23 часов нельзя будет проехать по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона и съезду с Южного подъезда (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной (съезд к ул. Пойменная, 1).



С 21 до 23 часов проезд закроют по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.



