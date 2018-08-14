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Азовский суд рассмотрит дело судьи, попавшего в скандальное ДТП

Азовский суд рассмотрит дело судьи, попавшего в скандальное ДТП

В Азове городской суд 31 августа рассмотрит дело бывшего судьи Александра Гудкина, попавшего в ДТП, в котором пострадал ребёнок.

Ранее были вынесены решения о взыскании морального вреда и досрочном прекращении полномочий Александра Гудкина в качестве судьи. На этот раз суд должен рассамотреть дело об административном правонарушении по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

Истица Наринэ Казарян требовала от Александра Гудкина по 100 тыс. руб. компенсации для себя и своей дочери, а также 25 тыс. руб. за услуги адвоката. По решению суда, экс-судья должен выплатить дочери истицы компенсацию в размере 75 тыс. руб.

Напомним, авария произошла 12 ноября 2017 года в Азове. Судья Александр Гудкин на своём «БМВ Х3» двигался по улице Московской. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с «Киа Cпортейдж». В результате ДТП сидевшая за рулём «Киа» Наринэ Казарян и её дочь получили травмы.

Последствия аварии на камеру сняли очевидцы происшествия. Несмотря на наличие видео и фото, Александр Гудкин утверждает, что за рулём был не он.

Потерпевшая обратилась в суд с требованием взыскать с судьи компенсацию за моральный и материальный ущерб.

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