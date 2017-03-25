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Адвокаты Чабанова потребовали исключить из дела 14 потерпевших

Адвокаты Чабанова потребовали исключить из дела 14 потерпевших

27 марта в Кировском суде продолжилось рассмотрение дела Валерия Чабанова.

Свидетелем защиты выступил глава ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» Тимур Азизов. По его словам, ЖК «Ботанический сад», ЗАО РПЗ и ООО «Регион-Металл», который входит в состав СК «Вант», заключили тройственный договор. Это было соглашение на строительство многоквартирных домов. Однако их так и не построили из-за недостатка финансирования. Люди начали выходить из долевого строительства. По словам Азизова, «ВАНТ» не имел прямого отношения к «Ростовскому подшипниковому заводу» и не имел права давать указания, как распоряжаться деньгами дольщиков.

Отметим, что самого Азизов осудили по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

После допроса свидетеля адвокаты Валерия Чабанова потребовали исключить из дела Чабанова 14 потерпевших. Защита заявила, что они уже получили деньги и компенсации. Адвокат рассказала, что эти люди фигурировали в деле Азизова, к которому ее подзащитный не имеет отношения.
Подгорная просит от 300 миллионов, в хищении которых обвиняют Чабанова, вычесть 28 миллионов, приходящихся на этих людей.

Ходатайство адвоката суд не удовлетворил. 14 человек были признаны потерпевшими судебно-бухгалтерской экспертизой после исследования документов. Но судья пообещал проверить законность этой экспертизы.

Напомним, Валерия Чабанова обвиняют в хищении более 300 миллионов рублей у дольщиков. Но, по сравнению с этой суммой, 28 миллионов рублей, которые просят вычесть адвокаты, это ничтожно мало.

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