60 ростовских гостиниц оштрафовали за завышение цен на время ЧМ
Около 60 случаев завышения цены за места выявили в гостиницах Ростова. Собственников отелей, резко поднявших стоимость проживания в преддверии чемпионата мира, ждут штрафы, сообщает пресс-служба донского Роспотребнадзора.
В отношении нарушителей составили 66 административных протоколов.
- 36 предпринимателей обязали выплатить штраф, - прокомментировали в ведомстве. - Общая сумма наказания уже достигла миллиона рублей. Остальные дела пока рассматриваются.
Стоит отметить, что сумма переплаты в отелях Ростова составляла от 60 до 25 990 рублей.