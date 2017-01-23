33 несчастья Мухтара: в Батайске пёс три недели ждал умершего хозяина





На долю этого милого рыжего пса по кличке Мухтар выпало много бед. Сначала умер его любимый хозяин, после чего собака оказалась на улице. По словам соседей, пес абсолютно домашний и к жизни на улице не приучен. Три недели он бродил вокруг своего дома, потом его сбила машина.



Раненый Мухтар пролежал на холодной земле в районе пересечения улиц Куйбышева и Ленинградской всю ночь, пока его не нашли местные жители. Батайчане обратились к волонтерам с просьбой забрать животное.

- Мухтара отвезли в клинику,- рассказала директор организации защиты животных «Эгида» Эльвира Хапалова. - У него был сильно травмирован таз, но рентген переломов не показал. Зато ветеринары разглядели на снимке три пули в позвоночнике от «воздушки». Доставать их пока не рискуют - они находятся рядом со спинным мозгом.



Сейчас пес находится на передержке. В это время волонтеры ищут для него новых заботливых хозяев. Он еще молодой - ему около трех лет. Мухтар очень ласковый и добрый. Новой семье он может стать надежным защитником и верным другом.

Желающие забрать собаку себе, могут обратиться в организацию «Эгида» по номеру 89081745202.



