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23-летнего жителя Украины разыскивают в Ростовской области

23-летнего жителя Украины разыскивают в Ростовской области
23-летнего жителя Украины разыскивают в Ростовской области. Андрей Красновский вышел из дома в Луганске 18 февраля и перестал выходить на связь.

По словам подруги пропавшего, 21 февраля жители Таганрога рассказали о том, что видели похожего парня. Он ехал в маршрутке и разговаривал с девушкой из Донбасса.

Рост разыскиваемого - около 180 сантиметров, телосложение плотное, серо-голубые глаза и короткие русые волосы. В день пропажи парень был одет в спортивные синие штаны и черную куртку.

Если кто-то узнал разыскиваемого молодого человека, они могут связаться с его родными по номерам: +38-095-837-00-48, +38-066-358-37-05, +38-095-868-73-85 (Wat's App).

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