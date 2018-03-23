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15-летний школьник, разыскиваемый в Ростове, сам вернулся домой

15-летний школьник, разыскиваемый в Ростове, сам вернулся домой
15-летний школьник, разыскиваемый в Ростове, сам вернулся домой. Дмитрий М. увидел, что его ищут близкие, и пришел к матери.

По словам мамы подростка Ирины, все это время мальчик находился на Днепровском рынке с товарищами. Его никто не обижал.

Напомним, подросток, страдающий наркотической зависимостью, ушел из дома 20 марта. В своем юном возрасте мальчик состоит на учете по делам несовершеннолетних. На протяжении некоторого времени парень употребляет глазные капли, которые могут действовать как галлюциноген.

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