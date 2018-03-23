15-летний школьник, разыскиваемый в Ростове, сам вернулся домой



15-летний школьник, разыскиваемый в Ростове, сам вернулся домой. Дмитрий М. увидел, что его ищут близкие, и пришел к матери.



По словам мамы подростка Ирины, все это время мальчик находился на Днепровском рынке с товарищами. Его никто не обижал.



Напомним, подросток, страдающий наркотической зависимостью, ушел из дома 20 марта. В своем юном возрасте мальчик состоит на учете по делам несовершеннолетних. На протяжении некоторого времени парень употребляет глазные капли, которые могут действовать как галлюциноген.