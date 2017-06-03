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11-летняя девочка, пропавшая в Ростовской области, вернулась домой

11-летняя девочка, пропавшая в Ростовской области, вернулась домой
11-летняя девочка, пропавшая 3 июня в Неклиновском районе Ростовской области, вернулась домой.

На следующий день после пропажи ребёнок сам вернулся домой, сообщил источник. По предварительным данным, школьница была в гостях у знакомых. Сейчас с ней беседуют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В ГУ МВД Ростовской области подтвердили, что пропавшая девочка уже находится дома, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, маленькая жительница села Троицкое пропала днём 3 июня. Она ушла гулять на улицу. Когда к вечеру дочка не вернулась, родители забили тревогу. Сначала они пытались найти её самостоятельно, а когда поиски ни к чему не привели, обратились в полицию. Полицейские всю ночь искали девочку. На следующий день она сама пришла домой.

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